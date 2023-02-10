За ніч українська ППО збила 5 «Шахедів» та 5 ракет

Уночі 10 лютого російські війська атакував південні і східні регіони України іранськими дронами, крилатими ракетами «Калібр» та ракетами зі систем С-300. Про це Львівському порталу повідомили у командуванні Повітряних Сил.

Зі східного узбережжя Азовського моря окупанти випустили 7 дронів-камікадзе Shahed-136/131, 5 із них вдалося збити. Також російський фрегат у Чорному морі здійснив пуск 6 крилатих ракет «Калібр», 5 із них українські захисники знищили.

Куди саме влучили два іранські безпілотники й одна ворожа ракета, наразі не уточняють.

У Повітряному командуванні «Схід» уточнили, що іранські «Шахеди» літали у небі над Дніпром, але завдяки зусиллям української ППО жоден із них не влучив у ціль.

Крім того, ворог гатив по Харкову і Запоріжжю зі систем С-300. Близько 35 ракет запустили з території Бєлгородської області РФ та з території тимчасово захопленого Токмака.

І в Харкові, і в Запоріжжі атака прийшлась на критичну інфраструктуру. У Запоріжжі лише за годину зафіксовано 17 прильотів – це найбільша кількість із початку повномасштабного вторгнення Росії.

Повітряники зауважують, що зенітні керовані ракети С-300 неможливо знищувати в повітрі засобами ППО.

Однак на цьому рашисти не зупиняються. Станом на 08:30 год. п’ятниці, 10 лютого, російські бомбардувальники здійснили пуск нових ракет. Україна готується до відбиття ворожої атаки, всіх закликають залишатись в укритті.

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