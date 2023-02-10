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Росіяни випустили ракети зі своїх бомбардувальників, – Повітряні Сили

Наталя Дуляба

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У п’ятницю вранці, 10 лютого, російські стратегічні бомбардувальники здійснили пусти крилатих ракет. Українців закликають сховатись в укриття. Про це Львівському порталу повідомили у командуванні Повітряних Сил.

Військові попереджають про нову масовану ракетну атаку по Україні. Близько 08:30 год. здійснено пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

Всіх просять перебувати в укритті!

Зазначимо, що по всій Україні вже оголосили повітряну тривогу.

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