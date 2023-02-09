Є позитивні рішення щодо винищувачів, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що вже є певні «позитивні рішення» щодо передачі Україні західних винищувачів, але Росії про них знати не слід. Про це він сказав 9 лютого на пресконференції разом із головою Європейської Ради Шарлем Мішелем та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, пише Радіо Свобода.

«Щодо винищувачів є певні позитивні рішення, які залишилися за лаштунками, не хочеться повністю готувати Російську Федерацію», – заявив Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

Президент України також заявив, що після його візиту до Британії є наближення до рішення про постачання далекобійної зброї.

Зі свого боку керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який разом із Володимиром Зеленським поїхав із візитом у Європу, спочатку повідомив, що надання Україні далекобійної зброї та винищувачів міжнародними партнерами є вже вирішеною справою. Але потім він змінив формулювання, підкреслюючи, що це питання може бути вирішене.

Нагадаємо, 8 лютого президент Володимир Зеленський із неанонсованим візитом прибув до Великобританії. Тут він зустрівся її з прем’єр-міністром Ріші Сунаком, виступив у британському парламенті, а також мав аудієнцію у короля Великої Британії Чарльза ІІІ.

За підсумками візиту українського президента до Великої Британії вдалося домовитися про далекобійну зброю і навчання українських пілотів на літаках, які є на озброєнні у НАТО.

Ввечері 8 лютого Володимир Зеленський прибув до Парижа для зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Керівники цих двох країн запевнили, що підтримуватимуть Україну «стільки, скільки буде потрібно».

Після цього 9 лютого Зеленський приїхав до Брюсселя. Він уже виступив у Європарламенті, а також візьме участь у саміті Євросоюзу.

Зі свого боку президентка Європарламенту Роберта Метсола закликала країни ЄС якомога швидше надати Україні далекобійні системи і бойові літаки.

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