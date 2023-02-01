Резніков пообіцяв повернути громадський контроль над частиною закупівель Міноборони

Міністр оборони Олексій Резніков після скандалу з закупівлею харчів для армії за завищеними цінами пообіцяв забезпечити громадський контроль над закупівлями харчування, речового майна, паливно-мастильних матеріалів з урахуванням обмежень військового стану.

За словами міністра, 29 червня 2022 року було ухвалено рішення здійснити позапланову перевірку забезпечення армії харчуванням силами внутрішнього аудиту Міноборони. Восени відповідні структури комплексно перевірялися і внутрішнім аудитом, і державними аудиторами. І результати цієї перевірки засвідчили, що система закупівель і контролю потребує змін.

«Попередні висновки аудиту були підготовлені у грудні 2022 року. Згідно з процедурою зараз їх опрацьовує профільний закупівельний департамент, після чого я офіційно затверджу результати.

Аудит показав, що система закупівель і контролю потребує змін. Саме аудит пришвидшив процес реорганізації системи закупівель у тиловому забезпеченні та спричинив кадрові рішення щодо осіб, стосовно доброчесності яких були обґрунтовані сумніви. Ми проводимо очищення одночасно з відсіччю ворогу. Сховатися за війною у корупціонерів не вийде.

Я особисто і команда в цілому зробили висновки з історії, яка спричинила суспільний резонанс. Ми не були достатньо відкритими, тому не змогли пояснити результати нашої роботи, які відповідають суспільному запиту. Ми не створили достатніх механізмів, що гарантують довіру. Це помилка, яка буде виправлена», – пообіцяв Олексій Резніков.

За його словами, чинну версію наказу Міністерства оборони України щодо порядку здійснення закупівель було видано у 2020 році.

«Першим моїм завданням у сфері харчування ЗСУ була ліквідація монополії. Це завдання вирішене – замість одного постачальника, який був ще рік тому, у 2022 році їх кількість зросла до 5, а на 2023 рік ми уклали контракти з 8 компаніями», – повідомив вн.

Міністр також повідомив, що в Міноборони повинні знайти баланс з прагненням суспільства бачити прозорі процеси та контролювати їх.

«Я підтримав ініціативу депутатів знайти спосіб відкрити частину оборонних закупівель під час війни для належного контролю над публічними фінансами. Ми домовились повернути громадський контроль над закупівлями речового майна, ПММ, харчування з урахуванням обмежень військового стану», – повідомив Олексій Резніков.

Крім цього у Міноборони введене внутрішнє правило звірки всіх цін при укладанні контрактів з реєстром Мінекономіки та ринковими цінами.

«На сайті Міноборони (згодом, коли буде створено таку можливість – і на Prozorro) ми будемо оприлюднювати по факту укладеного контракту: 1) номер і дату укладання (для ідентифікації), 2) ціну за одиницю, 3) посилання на публічні технічні умови закупівлі (на сайті МО або в загальному доступі для ПММ, частково для харчування тощо – пообіцяв Олексій Резніков.

Додамо, напередодні Міністерство оборони України назвало маніпулятивним розслідування ЗМІ про те, що відомство нібито закуповує харчі для військових у 2-3 рази дорожче, ніж у магазинах та обіцяє звернутися до СБУ за поширення журналістами неправдивих відомостей.

Раніше журналісти оприлюднили інформацію, що Міністерство оборони України закупило продукти для військових частин, розташованих у далеких від лінії зіткнення областях, за цінами, удвічі-утричі вищими від роздрібних на ринку. Про це повідомило DT.ua, яке отримало у розпорядження відповідну угоду на 13,16 млрд грн, яку підписало Міністерство оборони з постачальником є ТОВ «Актив компані».

Невдовзі після цього заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку на тлі скандалу через закупівлі за завищеними цінами продуктів для українських військових.

Окрім того, закупівельника Міноборони також звільнили через закупівельний скандал.

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