Заступник міністра оборони подав у відставку через скандал із закупівлею продуктів

Заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку на тлі скандалу через закупівлі за завищеними цінами продуктів для українських військових. Про це повідомляє пресслужба Мноборони.

«В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, попросив звільнити його, щоб не створювати загрози для стабільного забезпечення Збройних Сил України внаслідок кампанії звинувачень, пов’язаних з закупкою послуг харчування», – йдеться в повідомленні.

Міністр оборони України сьогодні підтримав прохання В’ячеслава Шаповалова щодо його звільнення з посади заступника міністра оборони України та звернувся з відповідним поданням до Кабінету міністрів України.

Раніше журналісти оприлюднили інформацію, що Міністерство оборони України закупило продукти для військових частин, розташованих у далеких від лінії зіткнення областях, за цінами, удвічі-утричі вищими від роздрібних на ринку. Про це повідомилоZN.ua, яке отримало у розпорядження відповідну угоду на 13,16 млрд грн, яку підписало Міністерство оборони з постачальником є ТОВ «Актив компані».

Міністерство оборони України назвало маніпулятивним розслідування ЗМІ про те, що відомство нібито закуповує харчі для військових у 2-3 рази дорожче, ніж у магазинах та пообіцяло звернутися до СБУ за поширення журналістами неправдивих відомостей.

Згодом скандал особисто прокоментував міністр оборони Олексій Резніков. Міністр заперичив всі звинуваченя і зазначив, що «жодної фактичної складової у претензіях немає, крім маніпуляцій», тому ціллю появи цієї інформації він вважає спробу підірвати довіру до Міноборони.

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