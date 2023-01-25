Закупівельника Міноборони звільнили через скандал

Директора департаменту закупівель Міністерства оборони Богдана Хмельницького звільнили з посади через скандал щодо продуктового забезпечення. Про це повідомила очільниця антикорупційного комітету ВРУ Анастасія Радіна.

Так, 24 січня антикорупційний комітет заслухав міністра оборони Олексія Резнікова щодо закупівель харчування для військових. За його словами, наразі діють минулорічні контракти, тому комітет планує перевірити відповідні документи та ціни.

«Оприлюднений журналістами документ відповідає додатку до одного із нових контрактів Міноборони, які ще не вступили в силу. Міноборони повідомили, що у цьому та інших контрактах ними виявлено помилки і для їх виправлення відбуваються перевірки та експертиза цін», – зазначила Радіна.

Разом з тим, Резніков не має юридичних претензій до автора журналістського розслідування.

Натомість, звільнено директора департаменту закупівель Міністверства оборони Богдана Хмельницького і профільного заступника Міністра В’ячеслава Шаповалова.

Вона додала, що ціни в контрактах, які ще не вступили в силу і перебувають на експертизах — різні у різних постачальників, однак деякі ціни «відрізняються від ринкових не в кращий бік».

«Міністерство пояснює це складовими послуги харчування, зокрема транспортними послугами та “припуском” на інфляцію. Перевірити таке ціноутворення в рамках засідання комітету неможливо, будемо перевіряти далі», – написала посадовиця.

Раніше журналісти оприлюднили інформацію, що Міністерство оборони України закупило продукти для військових частин, розташованих у далеких від лінії зіткнення областях, за цінами, удвічі-утричі вищими від роздрібних на ринку. Про це повідомилоZN.ua, яке отримало у розпорядження відповідну угоду на 13,16 млрд грн, яку підписало Міністерство оборони з постачальником є ТОВ «Актив компані».

Міністерство оборони України назвало маніпулятивним розслідування ЗМІ про те, що відомство нібито закуповує харчі для військових у 2-3 рази дорожче, ніж у магазинах та пообіцяло звернутися до СБУ за поширення журналістами неправдивих відомостей.

Згодом скандал особисто прокоментував міністр оборони Олексій Резніков. Міністр заперичив всі звинуваченя і зазначив, що «жодної фактичної складової у претензіях немає, крім маніпуляцій», тому ціллю появи цієї інформації він вважає спробу підірвати довіру до Міноборони.

24 січня заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку на тлі скандалу через закупівлі за завищеними цінами продуктів для українських військових.

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