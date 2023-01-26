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В Україну прибули аудитори зі США для контролю за допомогою

Наталя Дуляба

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Заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд 26 січня оголосила, що в Києві цього тижня перебувають аудитори, які покликані забезпечити підзвітність американської військової та фінансової допомоги. Про це пише Європейська правда.

«Адміністрація й далі зосереджена на тому, щоб не допустити нецільового використання допомоги чи зброї. Ми співпрацюємо зі Світовим банком, з (консалтинговою фірмою) Deloitte і з групою урядових аудиторів США, які перебувають у Києві цього тижня», – сказала Вікторія Нуланд на слуханнях із питань протидії російській агресії в Сенаті.

Представниця Держдепу окремо відзначила останні заходи, вжиті в Україні для боротьби з корупцією.

«Україна повинна не просто пережити цю війну, вона повинна вийти з неї сильнішою, “чистішою”, демократичнішою, більш європейською. Саме за це борються українські патріоти. Це також є ключовим у підтримці, яку надають Сполучені Штати та наші міжнародні партнери. Рішення президента Зеленського цього тижня звільнити та прийняти відставки чиновників, підозрюваних у корупції, є потужним сигналом про рішучість самої України в цьому питанні», – наголосила Нуланд.

Як відомо, республіканці, що нині мають більшість у Палаті представників США, активно просувають ідею посилення нагляду за військовою та фінансовою допомогою Україні, що обраховується десятками мільярдів доларів з початку активної фази війни з РФ.

Досі й Пентагон, і Державний департамент США наголошували, що випадків нецільового використання допомоги в Україні зафіксовано не було.

Як повідомляв Львівський портал, напередодні у Держдепі США заявили, що нещодавні корупційні скандали, які призвели до відставок в українському уряді, не стосуються мільярдів доларів військової та гуманітарної допомоги, наданої Штатами.

Що цьому передувало

24 січня Кабінет Міністрів України підтримав звільнення чотирьох заступників міністрів. Серед них був і заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення армії. Він подав у відставку після скандалу з закупівлями продуктів для військових частину тилу на понад 13 млрд грн.

Також в Україні звільнили 5 голів обласних військових адміністрацій. Один із них, голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, є фігурантом кримінального провадження, відкритого після розслідування про його близьку подругу, компанії якої виділили 1,5 млрд гривень на дороги в області.

У відставку пішов і заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

22 січня з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України звільнили Василя Лозинського, якого затримали за обвинуваченням в отриманні 400 тисяч доларів хабара при закупівлі генераторів.

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