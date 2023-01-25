П’ятеро голів ОВА позбулись своїх посад

Президент України Володимир Зеленський звільнив п’ятьох голів обласних військових адміністрацій: Київської, Дніпропетровської, Запорізької, Сумської та Херсонської. Про це йдеться у відповідних указах глави держави, виданих 24 січня.

Так, із посад голів ОВА звільнено:

Валентина Резніченка – голову Дніпропетровської ОВА;

Олександра Старуха – голову Запорізької ОВА;

Дмитра Живицького – голову Сумської ОВА;

Ярослава Янушевича – голову Херсонської ОВА;

Олексія Кулебу – голову Київської ОВА.

Водночас іншим своїм указом Володимир Зеленський призначив Олексія Кулебу заступником керівника Офісу президента. На цій посаді він замінив Кирила Тимошенка, який напередодні написав заяву на звільнення за власним бажанням.

Зауважимо, що 24 січня Кабінет Міністрів підтримав звільнення усіх вищезгаданих п’ятьох голів ОВА, а також звільнив заступників міністрів оборони, соцполітики та розвитку громад.

Як відомо, Валентин Резніченко є фігурантом кримінального провадження відкритого після розслідування Української правди та «Схем» про близьку подругу керівника Дніпропетровської ОДА, чиїй компанії виділили 1,5 млрд гривень на дороги в області.

Хто тепер очолить Дніпропетровську, Запорізьку, Сумську, Херсонську й Київську ОВА, наразі не відомо. Відповідних призначень президента ще немає.

Нагадаємо, що 22 січня з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України звільнили Василя Лозинського, якого затримали за обвинуваченням в отриманні 400 тисяч доларів хабара при закупівлі генераторів.

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