Уряд погодив звільнення п’яти голів ОВА

Кабінет міністрів підтримав проєкти указів президента про звільнення голів п’ятьох обласних військових адміністрацій: Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Сумської та Херсонської. Про це повідоми міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Йдеться про звільнення:

Валентина Резніченка – Дніпропетровська ОВА;

Олександра Старуха – Запорізька ОВА;

Олексія Кулебу – Київська ОВА;

Дмитра Живицького – Сумська ОВА;

Ярослава Янушевича – Херсонська ОВА.

З посад заступників міністрів звільнили:

Вячеслава Шаповалова – заступника Міністра оборони України;

Івана Лукерю – заступника Міністра розвитку громад та територій України;

В’ячеслава Негоду – заступника Міністра розвитку громад та територій України;

Віталія Музиченка – заступника Міністра соціальної політики України.

Водночас на посаду заступника Міністра економіки України призначено Олексія Соболєва.

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