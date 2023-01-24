Уряд погодив звільнення п’яти голів ОВА

Кабінет міністрів підтримав проєкти указів президента про звільнення голів п’ятьох обласних військових адміністрацій: Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Сумської та Херсонської. Про це повідоми міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
Йдеться про звільнення:
- Валентина Резніченка – Дніпропетровська ОВА;
- Олександра Старуха – Запорізька ОВА;
- Олексія Кулебу – Київська ОВА;
- Дмитра Живицького – Сумська ОВА;
- Ярослава Янушевича – Херсонська ОВА.
З посад заступників міністрів звільнили:
- Вячеслава Шаповалова – заступника Міністра оборони України;
- Івана Лукерю – заступника Міністра розвитку громад та територій України;
- В’ячеслава Негоду – заступника Міністра розвитку громад та територій України;
- Віталія Музиченка – заступника Міністра соціальної політики України.
Водночас на посаду заступника Міністра економіки України призначено Олексія Соболєва.
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Ольга Денисяка