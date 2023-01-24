ОСТАННІ НОВИНИ

Уряд погодив звільнення п’яти голів ОВА

Ольга Денисяка

|

Кабінет міністрів підтримав проєкти указів президента про звільнення голів п’ятьох обласних військових адміністрацій: Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Сумської та Херсонської. Про це повідоми міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Йдеться про звільнення:

  • Валентина Резніченка – Дніпропетровська ОВА;
  • Олександра Старуха – Запорізька ОВА;
  • Олексія Кулебу – Київська ОВА;
  • Дмитра Живицького – Сумська ОВА; 
  • Ярослава Янушевича – Херсонська ОВА. 

З посад заступників міністрів звільнили:

  • Вячеслава Шаповалова – заступника Міністра оборони України;
  • Івана Лукерю – заступника Міністра розвитку громад та територій України;
  • В’ячеслава Негоду – заступника Міністра розвитку громад та територій України;
  • Віталія Музиченка – заступника Міністра соціальної політики України. 

Водночас на посаду  заступника Міністра економіки України призначено Олексія Соболєва.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Озера розбрату
Наталя ДУЛЯБА
Озера розбрату

У Львові розгорівся скандал довкола чистки озер у Снопківському парку. Місцеві мешканці скаржаться на утворення суцільни...

Ганс із побратимами нищить російських окупантів
Олександр КІНДСФАТЕР
Ганс із побратимами нищить російських окупантів

23-річний командир артилерійського підрозділу 152-мм гаубиць Д-20 із позивним Ганс належить до когорти офіцерів нового п...

Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові

У Львові впродовж місяця заплановано багато цікавих подій на різдвяну тематику. Про це повідомляють організатори подій у...

УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»

Український боксер Василь Ломаченко опублікував скандальне відео проповіді митрополита Лонгина УПЦ московського патріарх...

всі статті
Львівський портал