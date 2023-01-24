ОСТАННІ НОВИНИ

Тимошенко звільнили з Офісу президента

Анастасія Диняк

|

Заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко звільнили з посади. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Так, інформацію про звільнення Тимошенко Железняк поширивувечері 22 січня. Також він додав, що, ймовірно, посаду заступника голови ОП отримає очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

За даними джерел Української правди, Кирило Тимошенко сам написав заяву про звільнення з посади.

Окрім того, у відставку підуть голови ВЦА Сумської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Озера розбрату
Наталя ДУЛЯБА
Озера розбрату

У Львові розгорівся скандал довкола чистки озер у Снопківському парку. Місцеві мешканці скаржаться на утворення суцільни...

Ганс із побратимами нищить російських окупантів
Олександр КІНДСФАТЕР
Ганс із побратимами нищить російських окупантів

23-річний командир артилерійського підрозділу 152-мм гаубиць Д-20 із позивним Ганс належить до когорти офіцерів нового п...

Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові

У Львові впродовж місяця заплановано багато цікавих подій на різдвяну тематику. Про це повідомляють організатори подій у...

УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»

Український боксер Василь Ломаченко опублікував скандальне відео проповіді митрополита Лонгина УПЦ московського патріарх...

всі статті
Львівський портал