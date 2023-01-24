Тимошенко звільнили з Офісу президента

Заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко звільнили з посади. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Так, інформацію про звільнення Тимошенко Железняк поширивувечері 22 січня. Також він додав, що, ймовірно, посаду заступника голови ОП отримає очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

За даними джерел Української правди, Кирило Тимошенко сам написав заяву про звільнення з посади.

Окрім того, у відставку підуть голови ВЦА Сумської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.