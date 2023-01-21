Заступника міністра зі Львівщини затримали через хабар, – ЗМІ

НАБУ провело обшуки та затримало 36-річного заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського. Про це пише Українська правда з посиланням на власні джерела серед правоохоронців та в Кабміні.

Справа стосується розкрадання бюджетних коштів.

Розслідування ведуть за статтями 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) та за 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Розслідування у межах кримінальної справи ведуть із вересня 2022 року.

Довідково: Василь Лозинський розпочав свою кар’єру у відділі міжнародних зв’язків Львівського університету внутрішніх справ. У 2008-2011 роках обіймав різні посади у Міністерстві фінансів, після чого очолив департамент економічного розвитку,торгівлі та промисловості Львівської ОДА.

У 2019 році Лозинський став першим заступником тодішнього голови ЛОДА Маркіяна Мальського, а на початку 2020-го його призначили першим заступником міністра розвитку громад.

Торік на початку листопада Кабінет Міністрів призначив першого заступника міністра розвитку громад і територій Василя Лозинського виконуючим обов’язки міністра після звільнення з цієї посади Олексія Чернишова.

Пізніше уряд об’єднав міністерства інфраструктури і розвитку громад та територій. Об’єднане міністерство очолив Олександр Кубраков, а Лозинського призначили його заступником.

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