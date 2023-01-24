Ексзаступнику міністра Лозинському оголосили підозру у хабарництві

Колишньому заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василю Лозинському оголосили підозру у хабарництві. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Прокурори САП і детективи НАБУ оголосили Василю Лозинському підозру у проханні та одержанні 400 тисяч доларів неправомірної вигоди. Йому інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки та одержання неправомірної винагороди службовою особою).

Зазначимо, що Василя Лозинського звільнили з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України 22 січня, відразу на наступний день після затримання за обвинуваченням у хабарництві.

Запобіжний захід Лозинському ще не призначили, прокурор наполягає на триманні під вартою з альтернативою внесення застави розміром 50 млн грн.

У кримінальному провадженні фігурують ще чотири людини: довірена особа Лозинського, підприємець та двоє його спільників. Усім їм теж уже оголосили підозри.

Разом із тим 24 січня суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід підозрюваному, якого слідство вважає організатором надання хабара ексзаступнику міністра розвитку громад, – тримання під вартою із можливістю внесення більше 100 млн грн застави. Як пише Українська правда, посилаючись на власні джерела у суді, йдеться про Сергія Кривого.

У чому суть справи

Торік влітку Кабмін виділив майже 1,41 млрд грн Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України на забезпечення теплом населення взимку. Слідство встановило, що у цей час підприємець запропонував заступнику міністра Василю Лозинському провести закупівлю пересувних котельних установок за процедурою прямих договорів, оскільки йшлося про термінові закупівлі матеріалів і обладнання для безперебійного проходження опалювального сезону.

Підприємець, залучивши до реалізації злочинної схеми ще двох осіб, підготував пропозицію для міністерства з цінами на 25-30% вищими за ринкові. У той же час було створено видимість, що ця вартість є обґрунтованою, оскільки підприємець задіяв підконтрольні йому компанії, які пропонували схоже обладнання за ще вищу ціну.

Правоохоронці стверджують, що Василь Лозинський погодився на пропозицію підприємця за хабар у 400 тисяч доларів.

Додамо, що 36-річний Василь Лозинський родом зі Львівщини. Спочатку очолював департамент економічного розвитку,торгівлі та промисловості Львівської ОДА, а в 2019 році став першим заступником тодішнього голови ЛОДА Маркіяна Мальського.

У Міністерство розвитку громад прийшов на початку 2020 року, тоді ж його і призначили першим заступником міністра. Торік на початку листопада Кабінет Міністрів призначив Василя Лозинського виконуючим обов’язки міністра після звільнення з цієї посади Олексія Чернишова.

Пізніше уряд об’єднав міністерства інфраструктури і розвитку громад та територій. Об’єднане міністерство очолив Олександр Кубраков, а Лозинського призначили його заступником.

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