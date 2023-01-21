Міноборони купує харчі для тилових військових частин вдвічі-втричі дорожче, – ЗМІ

Міністерство оборони України закупило продукти для військових частин, розташованих у далеких від лінії зіткнення областях, за цінами, удвічі-утричі вищими від роздрібних на ринку. Про це пише Zn.ua, яке отримало у розпорядження відповідну угоду.

Видання посилається на копію угоди на 13,16 млрд грн, яку підписало Міністерство оборони 23 грудня 2022 року на організацію харчування у військових частинах, розташованих Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях. Постачальником є ТОВ «Актив компані».

Для порівняння цін на харчі Zn.ua обрало мережу супермаркетів «Сільпо» у спальному районі Києва. Ціни на найбільш популярні продукти, які замовило оборонне відомство для військових, виявилися завищеними у 2-3 рази.

Так, Міноборони законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз становить близько 7 грн за штуку.

Картоплю замовили по 22 грн за кілограм, при цьому роздрібна ціна в магазині становить 8-9 грн. Куряче стегно замовили по 120 грн за кілограм, тоді як в магазині воно коштує 80 грн.

При цьому видання зауважує, що порівнює роздрібні ціни, а гуртові є ще нижчими.

«Так, пильний читач зауважить, що у договорі мова не лише про закупівлю, а й про надання послуг харчування. Може тому й дорожче? Ні, якщо ви зануритеся у документ, то побачите, що послуги там дійсно є як окрема стаття видатків у 30 млн грн, тобто 0,2% від загальної суми контракту, навіть не 2% і точно не два рази», – пише медіа.

Видання також зауважує, що постачальник, ТОВ «Актив компані», має статутний капітал розміром 1000 гривень. У 2021 році податкова служба анулювала у підприємства свідоцтво платника ПДВ через відсутність поставок і ненадання декларацій.

У 2019 році ТОВ «Актив компані» фігурувало у кримінальному провадженні Нацполіції №12019100100003229. Фірма для участі в тендері на постачання яловичини для установ виконання покарань і слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби буцімто подала підроблений акт, який не відповідав дійсності.

Грудневу угоду з «Актив компані» від імені Міністерства оборони підписав Богдан Хмельницький.

На скандал з їжею для військових частин у тилу вже відреагували у Верховній Раді. Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки викликав на керівництво Міноборони задля пояснень. Засідання має відбутися найближчим часом, але в закритому режимі, про його результати пообіцяла повідомити нардепа Мар’яна Безугла.

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