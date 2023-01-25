Корупційні викриття в Україні не пов'язані з допомогою США, – Держдеп

Звинувачення в корупції, які призвели до відставок в українському уряді останніми днями, не стосуються мільярдів доларів військової та гуманітарної допомоги, наданої США. Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, пише Українська правда з посиланням на NYT.

Речник Держдепу відзначив, що адміністрація Джо Байдена “не знає про будь-які зловживання з американською допомогою” в Україні.

Прайс наголосив, що поставки і кошти, які США надають Україні, підлягають ретельному нагляду.

«Ми надзвичайно серйозно ставимося до нашої відповідальності за забезпечення належного нагляду за всіма формами американської допомоги, яку ми надаємо Україні», – сказав він.

При цьому Прайс визнав, що руйнування, спричинені російським вторгненням, ускладнили зусилля з відстеження зброї, а також економічної та гуманітарної допомоги, яку Вашингтон направив до Києва.

«Існують виклики, пов’язані з нинішньою ситуацією, в якій наші українські партнери перебувають в епіцентрі жорстокої атаки з боку РФ. Але ми серйозно ставимося до цього зобов’язання, і ми маємо можливості вживати заходи для забезпечення такої звітності», – заявив він.

Речник Держдепу наголосив, що США вітають «швидкі і рішучі дії» Зеленського та значні зусилля з протидії корупції та притягнення до відповідальності чиновників, коли вони «не виконують обов’язки, які на них покладені».

Прайс додав, що США надалі підтримуватимуть зусилля України щодо впровадження важливих антикорупційних реформ.

Як повідомляв Львівський портал, 24 січня Кабінет Міністрів України підтримав звільнення чотирьох заступників міністрів і погодив звільнення 5 голів обласних військових адміністрацій.

У відставку також пішов заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

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