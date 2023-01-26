Медведчук на Росії заявив, що хоче створити в Україні політичний рух проти Зеленського

Проросійський політик і кум президента країни-терориста Володимира Путіна Віктор Медведчук, якого обміняли на українських полонених, заявив про плани створити новий політичний рух для того, щоб начебто об’єднати «опонентів» Володимира Зеленського. Про це дерзрадник повідомив в інтерв’ю кремлівським пропагандо пропагандистським ЗМІ, пише Українська правда.

Медведчук виношує плани, щоб цей рух «розвінчав» те, що Україна «монолітна у своїх поглядах і у своїй нібито підтримці Зеленського». За його словами, новостворений рух повинен «консолідувати всі конструктивні суспільно-політичні сили».

«Коли ми об’єднаємо людей, дізнаємося їхню позицію, а я чомусь упевнений, що ця позиція проти влади, проти Зеленського, то це вже буде зовсім інше», – вважає зрадник України.

Для довідки: Віктор Медведчук – нардеп проросійської партії ОПЗЖ, який після початку повномасштабного вторгнення і поразки росіян на Київщині намагався втекти із України, але його затримали українські правоохоронці.

Зазначимо, що Віктору Медведчуку раніше оголосили підозру за ч.1 ст.111 (державна зрада), ч.1 ст.258-3 (сприяння терористичній організації) та за ч.1 ст.438 (розграбування національних цінностей) Кримінального кодексу України.

Слідством встановлено, що Медведчук, діючи за попередньою змовою з тодішніми президентом України, міністром енергетики та вугільної промисловості та іншими особами, починаючи з листопада 2014 року, узгодив з учасниками терористичних організацій «Л/ДНР» та організував постачання ними вугілля з тимчасово окупованих територій. Тим самим він сприяв фінансуванню терористів.

У 2020 році Медведчук через соратника, нардепа від Львівщини Тараса Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ.

Через кілька днів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну з’ясувалось, що Медведчук утік. 12 квітня його спіймала СБУ під час спроби таємно виїхати з країни. Одіозного політика під керівництвом ФСБ мали вивезти в Москву. 48 днів Медведчук переховувався у приватному будинку на Київщині.

Лише у справі про державну зраду Віктору Медведчуку загрожувало до 15 років тюрми. Її скерували на розгляд суду ще на початку червня.

Невдовзі після затримання Україна пропонувала Росії обміняти Медведчука на полонених, зокрема на захисників «Азовсталі». У Кремлі від нього відхрестилися.

Згодом сам Віктор Медведчук звернувся до президентів Володимира Зеленського і Владіміра Путіна з пропозицією обміняти його на жителів Маріуполя та військових, які боронили місто. Але відповіді Росія так і не дала.

У ніч на 22 вересня стало відомо, що Україна повернула з російського полону 215 військових. Дві сотні з них – це захисники маріупольської «Азовсталі», яких обміняли на одіозного Віктора Медведчука. Інших обміняли на 55 російських військовополонених.

Після обміну зрадника бачили в окупованому Криму разом із дружиною Оксаною Марченко, яка напередодні вторгнення втекла в Росію.

13 січня 2023 року Верховна Рада України позбавила Медведчука, Козака та Ко мандатів, а перед цим президент позбавив зрадників українського громадянства.

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