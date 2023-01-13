Рада позбавила мандатів Медведчука і ще чотирьох нардепів

Верховна Рада достроково припинила повноваження народних депутатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача, Рената Кузьміна та Андрія Аксьонова. Про це повідомив у Телеграмі народний депутат Ярослав Железняк

Через втрату громадянства Рада позбавила мандатів, Медведчука (320 голосів), Козака (317), Деркача (314) і Кузьміна (319). Також депутати задовольнили заяву ще одного нардепа – Андрія Аксьонова – про добровільну відмову від мандату (294 голосів за)

За словами Ярослава Железняка, при розгляді цього питання не обійшлось без скандалу.

«Спочатку 40-к хвилин була дискусія, коли ставити у порядок денний питання позбавлення мандатів 5-ти депутатів. Пропозиція коаліції була: розглядати в кінці порядку денного (тому що у них ні на що б голосів не вистачило), пропозиція інших фракцій та груп: почати день з позбавлення мандатів цих депутатів», – повідомив нардеп.

Як повідомляв Львівський портал, напередодні президент Володимир Зеленський позбавив громадянства України колаборантів та держзрадників Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача і Рената Кузьміна.

Зазначимо, що Деркач, Козак, Кузьмін і Медведчук є народними депутатами від партії «Опозиційна платформа – За життя», яка зараз вже заборонена в Україні. Крім того, вони фігурують у низці кримінальних проваджень.

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