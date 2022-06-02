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Справу Медведчука направили до суду

Анастасія Диняк

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ДБР завершило досудове розслідування щодо державної зради Віктора Медведчука. Йому загрожує до 15 років за ґратами. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Так, за даними слідства,  народний депутат допомагав Росії у поширенні антиукраїнської пропаганди та консультував щодо розповсюдження проросійських наративів в українському суспільстві.

Окрім того, Медведчук міг передавати ворогу інформацію про розташування секретного підрозділу Міноборони України та протягом 2015-2020 років проводив підривну діяльність проти України.

У 2015 році, за сприяння РФ, політик розграбовував національні цінностей на тимчасово окупованій території Криму. Він сприяв незаконному видобутку нафти і газу у Прикерченському шельфі Чорного моря у виключній (морській) економічні зоні України. Ресурси цього родовища у грошовому еквіваленті складають понад 38 мільярдів гривень.

Медведчука судитимуть за ч.2 ст. 28, ч.1  ст.111, ч.2 ст.28, ч.3 ст. 15, ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, нардепа від уже забороненої партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, який також є кумом Володимира Путіна, підозрюють в низці злочинів, зокрема йому інкримінують державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації.

Торік у травні суд відправив Медведчука під домашній арешт. За кілька днів після вторгнення Росії в Україну з’ясувалось, що він утік.

12 квітня Віктор Медведчука спіймала СБУ під час його спроби таємно виїхати з території України. Одіозного політика під керівництвом ФСБ мали вивезти в Москву. 48 днів Медведчук переховувався у приватному будинку на Київщині.

18 квітня СБУ опублікувала відео, у якому Віктор Медведчук звертається до Володимира Зеленського і володимира путіна з пропозицією обміняти його на жителів Маріуполя та військових, які боронять місто.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський запропонував обміняти Медведчука на українських громадян, які перебувають у полоні російських військових. Втім спершу таку можливість мають розглянути правоохоронні органи України.

У Кремлі від Віктора Медведчука відхрестилися, заявивши, що він не є громадянином РФ, і не факт, що хоче, аби Росія брала участь у вирішенні його долі. Втім генпрокурорка України Ірина Венедіктова запевнила, що громадянство Медведчука не є перешкодою для його обміну.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія досі не дала жодної відповіді на пропозицію обміняти кума Путіна Віктор Медведчука на захисників Маріуполя та мирних мешканців.

Пізніше речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія не розглядає варіант обміну Медведчука на полонених українських військових.

Зауважимо, описуючи схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок» для подальшого прокачування через нього дизельного палива, Медведчук деталізував роль у ній Петра Порошенка.

У політичній партії Порошенка «Європейська Солідарність» усі заяви Медведчука назвали «інформаційною диверсією в інтересах країни-агресора», аби уникнути відповідальності за власті злочини. А також наголосили, що вони мають відповіді на усі питання слідчих.

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