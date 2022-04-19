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росія мовчить, – Зеленський про обмін Медведчука

Наталя Дуляба

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія досі не дала жодної відповіді на пропозицію обміняти кума путіна Віктор Медведчука на захисників Маріуполя та мирних мешканців. Про це він заявив 19 квітня у своєму вечірньому відеозверненні.

«На жаль, ми не чуємо відповіді від росії на пропозицію обміну, яка може дозволити врятувати мирних мешканців і захисників Маріуполя. І на це мовчання варто звернути увагу усім, хто був чи може бути пов’язнаний із росією. Коли буде вирішуватись ваша доля, у Москві мовчатимуть. Це показово. І це є найкращий аргумент, щоб не зв’язуватись із російською федерацією», – сказав він.

Володимир Зеленський додав, що ситуація в Маріуполі залишається дуже важкою. Російські військові блокують будь-які спроби організувати гуманітарні коридори і врятувати місцевих мешканців, намагаються депортувати або навіть мобілізувати їх в окупаційні війська. Доля мінімум десятків тисяч маріупольців, які були примусово переміщені на територію підконтрольну росії, невідома.

Нагадаємо, нардепа від уже забороненої партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, який також є кумом володимира путіна, підозрюють в низці злочинів, зокрема йому інкримінують державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації.

Торік у травні суд відправив Медведчука під домашній арешт. За кілька днів після вторгнення росії в Україну з’ясувалось, що він утік.

12 квітня Віктор Медведчука спіймала СБУ під час його спроби таємно виїхати з території України. Одіозного політика під керівництвом ФСБ мали вивезти в Москву. 48 днів Медведчук переховувався у приватному будинку на Київщині.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський запропонував обміняти Медведчука на українських громадян, які перебувають у полоні російських військових. Втім спершу таку можливість мають розглянути правоохоронні органи України.

У Кремлі від Віктора Медведчука відхрестилися, заявивши, що він не є громадянином рф, і не факт, що хоче, аби росія брала участь у вирішенні його долі. Втім генпрокурорка України Ірина Венедіктова запевнила, що громадянство Медведчука не є перешкодою для його обміну.

18 квітня СБУ опублікувала відео, у якому Віктор Медведчук звертається до Володимира Зеленського і володимира путіна з пропозицією обміняти його на жителів Маріуполя та військових, які боронять місто.

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