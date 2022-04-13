Зеленський розповів деталі затримання Медведчука

Проросійського політика і кума путіна Віктора Медведчука силовики спіймали під час спроби втечі за кордон. Про це президент України Володимир Зеленський заявив 12 квітня у своєму вечірньому відеозверненні.

«Дуже символічно, що саме у День космонавтики був затриманий пан Медведчук. Він ховався 48 днів. А ось нарешті вирішив спробувати втекти за межі нашої держави. Що ж для цього «космонавта» у поганому сенсі слова не спрацювало знамените «Поехали». Вважаю особливо цинічним з його боку використовувати військовий камуфляж. Намагався так замаскуватись. Ось такий «вояка». Ось такий «патріот». Якщо Медведчук сам обрав для себе військову форму, він підпадає під правила воєнного часу», – сказав Володимир Зеленський.

Президент запропонував рф обміняти Віктора Медведчука на всіх українських «хлопців та дівчат», що зараз перебувають у російському полоні. При цьому він відзначив, що таку можливість мають спершу розглянути українські правоохоронці і військові.

Нагадаємо, Віктора Медведчука затримала СБУ під час спецоперації 12 квітня. Жодних деталей досі ще не розкривали.

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