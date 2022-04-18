Медведчук пропонує обміняти його на Маріуполь

Затриманий нардеп Віктор Медведчук звернувся до президентів України і РФ з пропозицією обміняти його на Маріуполь. Про це повідомили в СБУ.

Так, Медведчук звернувся до Володимира Зеленського та Путіна і висунув пропозицію обміняти його на мирних мешканців Маріуполя та українських військових, які захищають місто.

«Я, Медведчук Віктор Володимирович, хочу звернутися до президента Російської Федерації Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського з проханням про обмін мене українською стороною на захисників Маріуполя та мешканців, які перебувають там на сьогоднішній день і не мають можливості безпечного виходу через гуманітарні коридори», – йдеться у повідомленні.

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Зауважимо, за різними оцінками, у заблокованому Маріуполі залишаються близько 120 тисяч мирних мешканців, а місто продовжують відстоювати бійці полку «Азов» та 36-тої бригади морської піхоти.

Нещодавно суд вже обирав Медведчуку запобіжний захід, але через те, що нардеп перебував у міжнародному розшуку, суд заарештував його заочно.

16 квітня Личаківський районний суд Львова обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Як повідомляв Львівський портал, нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука, який також є кумом володимира путіна, підозрюють в низці злочинів, зокрема йому інкримінують державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації.

Торік у травні суд відправив Медведчука під домашній арешт до середини липня. Згодом запобіжний захід продовжили. За кілька днів після вторгнення росії в Україну з’ясувалось, що він утік. Так само зробила і його дружина Оксана Марченко, яка перед нападом рф на Україну втекла через територію білорусі.

12 квітня Віктор Медведчука спіймала СБУ під час його спроби таємно виїхати з території України. Одіозного політика під керівництвом ФСБ мали вивезти в Москву. 48 днів Медведчук переховувався у приватному будинку на Київщині.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський запропонував обміняти Медведчука на українських громадян, які перебувають у полоні російських військових. Втім спершу таку можливість мають розглянути правоохоронні органи України.

У Кремлі від Віктора Медведчука відхрестилися, заявивши, що він не є громадянином рф, і не факт, що хоче, аби росія брала участь у вирішенні його долі.

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