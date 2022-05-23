Затриманий Медведчук дав покази проти Порошенка

Затриманий нардеп Віктор Медведчук, якого підозрюють у державній зраді та сприянні тероризму, під час допиту заявив, що займався приватизацією частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок» на замовлення V президента України Петра Порошенка. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні СБУ у Львівській області.

Описуючи схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок» для подальшого прокачування через нього дизельного палива, Медведчук деталізував роль у ній Петра Порошенка.

Медведчук стверджує, що експрезидент України не лише звернувся з проханням сконтактувати з керівництвом рф, а й забезпечив прийняття необхідних рішень в усіх українських інстанціях.

«Щоб цей трубопровід став приватною власністю, а по факту – власністю самого Порошенка, необхідно було виконати низку дій… Суди, прокуратура, Антимонопольний комітет, Фонд держмайна – всі вони приймали рішення, звісно, необхідні для особистих інтересів президента Порошенка», – сказав Медведчук.

Таким чином затриманий запевняє, що питаннями трубопроводу він займався на прохання експрезидента. Зрештою за рік роботи, як кажуть в СБУ, трубопровід заробив для його власників вдвічі більше коштів, ніж було вкладено в його викуп – до 42 млн доларів. А з травня 2019 року, тобто після припинення повноважень Порошенка, прокачка дизелю через магістраль припинилася.

Крім того, Медведчук розповів деталі налагодження у 2014-2015 роках механізму закупівлі вугілля для потреб енергетики України на тимчасово окупованих територіях так званих «Л/ДНР», фактично – у ватажків бойовиків.

«У цьому була задіяна фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з президента і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему», – пояснив Медведчук.

Він назвав конкретні прізвища високопосадовців, причетних до завдання шкоди інтересам нашої держави. Це колишні урядовці, екскерівництво Нацбанку, народні депутати і представники правоохоронних структур.

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В СБУ додають, що слідчі дії з Медведчуком тривають, аби встановити всі факти, обставини, організаторів і учасників вчинених злочинів.

Нагадаємо, нардепа від уже забороненої партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, який також є кумом Володимира Путіна, підозрюють в низці злочинів, зокрема йому інкримінують державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації.

Торік у травні суд відправив Медведчука під домашній арешт. За кілька днів після вторгнення Росії в Україну з’ясувалось, що він утік. Як політику вдалося втекти, читайте у розслідуванні за цим посиланням.

12 квітня Віктор Медведчука спіймала СБУ під час його спроби таємно виїхати з території України. Одіозного політика під керівництвом ФСБ мали вивезти в Москву. 48 днів Медведчук переховувався у приватному будинку на Київщині.

Після затримання Україна пропонувала росії обміняти Медведчука на полонених військових, проте кремль не погодився.

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