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Зеленський позбавив громадянства Медведчука, Козака, Кузьміна та Деркача

Ольга Денисяка

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Президент Володимир Зеленський позбавив громадянства України колаборантів та держзрадників Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача і Рената Кузьміна. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні10 січня.

Володимир Зеленський заявив, що позбавив колаборантів та держзрадників громадянства на підставі матеріалів, які зібрала СБУ та Державна міграційна служба.

«На підставі матеріалів, які були підготовлені СБУ та Державною міграційною службою, та відповідно до Конституції нашої держави я ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб: Деркача Андрія Леонідовича, Козака Тараса Романовича, Кузьміна Рената Равелійовича і Медведчука Віктора Володимировича. Якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то і наші дії будуть відповідними», – повідомив президент.

Також презиеднт наголосив, що це «не останні такі рішення».

Зазначимо, що Деркач, Козак, Кузьмін і Медведчук є народними депутатами від партії «Опозиційна платформа – За життя», яка зараз вже заборонена в Україні. Крім того, вони фігурують у низці кримінальних проваджень.

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