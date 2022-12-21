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На Львівщині знову ввели аварійні знеструмлення

Наталя Дуляба

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Через перевищення ліміту споживання електроенергії на Львівщині знову змушені застосовувати аварійні знеструмлення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «Львівобленерго».

«Сьогодні, 21 грудня, через перевищення ліміту споживання НЕК “Укренерго” впровадило на Львівщині аварійні відключення», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, напередодні 20 грудня «Львівобленерго» також запровадило аварійні знеструмлення через надмірне споживання електрики. Протягом ночі енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію, тож станом на ранок 21 грудня у Львові та області діяли планові вимкнення. Втім ближче обіду ліміти споживання знову перевищені, тож довелося знову вводити аварійні графіки вимкнення світла.

Як кажуть в «Укренерго», станом на ранок 21 грудня в енергосистемі все ще є значний дефіцит потужності. В усіх областях діють ліміти на споживання електроенергії, тому при їхніх перевищеннях вводять аварійні знеструмлення.

«Водночас ситуація у центральному регіоні, зокрема і у Києві, залишається все ще складною. Ворог вночі знову обстрілював артилерією деокуповані райони на сході та півдні, внаслідок чого пошкоджені електромережі. Ремонтні роботи вже розпочато. Відновлення пошкоджених росіянами мереж тривають безперервно», – додають енергетики.

Нагадаємо, в «Укренерго» нещодавно заявили, що потужності в енергосистемі бракуватиме протягом усієї зими.

Дещо раніше енергетики констатували, що вже після шести із дев’яти масованих атак РФ в Україні практично не залишилось неушкоджених ТЕС і ГЕС.

Енергетики кажуть, що через значні пошкодження світло українцям вимикатимуть щонайменше до кінця березня. Уряд анонсував подачу електрики за пріоритетністю. Що це означає, читайте за цим посиланням.

Тим часом у Міненерго вже заявили, що керівники обленерго нестимуть персональну відповідальність за несправедливі графіки вимкнень або ж неналежну комунікацію з населенням. Станом на початок грудня Львів лідирував за кількістю скарг споживачів.

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