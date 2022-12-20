На Львівщині запровадили аварійні відключення світла

«Укренерго» запровадило аварійні відключення світла на Львівщині через перевищення ліміту споживання. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Ситуація складна, адже навіть до аварійного відключення лише половина жителів області могли одночасно користуватись електроенергією. Тепер ще важче. Розумію злість та відчай кожного. Енергетики працюють над тим, щоб покращити ситуацію. Мусимо пройти цей період», — написав Козицький.



Нагадаємо, з 16 грудня через черговий масований ракетний удар росії по енергооб’єктах України на Львівщині, як і у всіх областях, ввели погодинні та аварійні відключення електроенергії.

Станом на ранок 20 грудня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі. На Львівщині одночасно отримувати електроенергію можуть 50% споживачів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.