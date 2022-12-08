У Херсоні 60% вже забезпечені теплом, – «Нафтогаз»

В деокупованому Херсоні вже 60% мешканців, які отримують теплопостачання від місцевої ТЕЦ, вже забезпечені теплом. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі НАК «Нафтогаз України».

В повідомленні йдеться, що комунальні служби міста продовжують лагодити мережі, щоб подати опалення і в решту осель. Через значні руйнування мереж у більшості мікрорайонів міста вкрай важко відновити постачання одразу в усі оселі, але комунальні служби міста працюють над подачею тепла 24/7.

«Попри обстріли та постійні перебої з електроенергією, фахівці титанічними зусиллями повертають тепло в деокупований Херсон. Усі вони щоденно ризикують власним життям та здоров’ям, адже об’єкти енергетичної інфраструктури, як відомо, під особливим прицілом ворога. Розуміючи масштаб руйнувань мереж та загальну ситуацію в місті, я можу стверджувати, що це героїчна праця. Дякую всім спеціалістам, зокрема працівникам Нафтогаз Тепло, які сьогодні повертають життя звільненому місту. Ваш внесок дуже важливий», — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

Нагадаємо, 11 листопада ЗСУ зайшли до Херсона. Місто повернули під контроль України.

12 листопада в Херсоні знову відновили роботу міська та обласна влади.

Російські війська, втікаючи з Херсона, зруйнували всю енергетичну інфраструктуру. Місто було повністю знеструмлене. Однак за кулька тижнів у Херсоні вже відновили електропостачання.

Також відновили мовлення українського радіо й телебачення, знову запрацював мобільний зв’язок. «Укрзалізниця» анонсувала відновлення залізничного сполучення, також у місто повертаються «Укрпошта» та приватні компанії.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.