В Херсоні знову запрацювало українське телебачення

Станом на вечір п’яниці, 11 листопада, в Херсоні вдалося знову відновити роботу українського телебачення. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко на своїй сторінці у Facebook.

«Ми вже увімкнули українське телебачення на Херсонщині. Сигнал українських каналів вже в мережі цифрового телебачення Т2», – написав він.

Зазначимо, що напередодні свого відступу 10 листопада російські окупаційні війська в Херсоні підірвали котельні, вишки зв’язку і телецентр.

Нагадаємо, Міноборони РФ заявило, що російські війська вдосвіта 11 листопада вийшли з Херсона і перейшли на лівий берег Дніпра. При цьому жодних втрат вони нібито не понесли.

Згодом стало відомо, що ЗСУ увійшли в Херсон і взяли його під свій контроль, про що повідомила українська розвідка. При захід наших бійців до Херсона писали у соцмережах посадовці та самі місцеві мешканці.

У Генштабі ввечері 11 листопада офіційно не підтвердили деокупацію Херсона, посилаючись на міркування безпеки. ЗСУ ще проводять військову операцію. Президент Володимир Зеленський уточнив, що в місто вже зайшли спецпризначенці, інші підрозділи ЗСУ – на підступах.

Разом із тим українські військові готуються, що окупанти почнуть масовані обстріли Херсона.

Самі ж херсонці радісно вийшли зустрічати українських військових із синьо-жовтими прапорами та обіймами. Вони аплодували і скандували «ЗСУ!».

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