ОСТАННІ НОВИНИ

У звільненому Херсоні відновили роботу міська та обласна влади

Наталя Дуляба

|

Після звільнення Херсона від російських окупаційних військ свою роботу вже відновили міська та обласна влади, поліція, СБУ. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич на своїй сторінці у Facebook.

«До міста прибули і почали виконання обов’язків військові адміністрації Херсонської області, міста Херсона та Херсонського району. Також приступили до виконання службових обов’язків Національна поліція та Служба безпеки України. ДСНС проводить відповідні заходи з розмінування. Займаємося поверненням міста до звичайної життєдіяльності», – відзначив він.

Водночас Ярослав Янушевич додав, що задля безпеки віднині, 12 листопада, у Херсоні вводять комендантську годину. Вона діятиме зі 17:00 до 08:00 год. Виїзд і в’їзд у місто буде обмежений доти, доки вибухотехніки не проведуть розмінування.

За даними очільника Нацполіції Ігоря Клименка, в Херсоні розпочали стабілізаційні заходи. Зараз у місті працюють близько двох сотень правоохоронців, найближчим часом їхню кількість збільшать до кількох тисяч. Навколо Херсона і всередині вже встановили блокпости.

«Основна загроза наразі полягає у масовому замінуванні. 10 груп вибухотехніків працюють над виявленням та знешкодженням вибухонебезпечних предметів. Один із поліцейських саперів сьогодні отримав поранення під час розмінування однієї з адміністративних будівель Херсона. Просимо місцевих мешканців дотримуватися визначених правил, обережно пересуватися містом та не чіпати підозрілі предмети. Якщо виявили такий, обов’язково повідомте про це правоохоронцям», – наголосив Ігор Клименко.

Херсонців, які виїхали, просять не повертатись до міста, допоки там не завершать стабілізаційні заходи.

Нагадаємо, напередодні Генштаб повідомляв, що російські війська, втікаючи з півдня України, залишили чимало мін-пасток, а також розставили вибухівку із прикріпленими до неї посланнями «Від чистого серця» та «З любов’ю з Росії».

Окупанти масово замінували територію правобережжя Херсонщини. При цьому вони розставили малопомітні розтяжки, які з’єднані між собою у своєрідну павутину. Вони є особливо небезпечні.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок
Анастасія ПИЖ
Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок

Як патріотичний та вельми прогресивний бізнес «АТБ» системно приділяє увагу питанням охорони довкілля, а також уважно ст...

147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню

Галицький районний суд Львова визнав львівського педофіла Романа Московченка, організатора християнських таборів, винним...

У промзоні на Сихові збудують офісний центр. Хто за цим стоїть (уточнено)
Наталя ДУЛЯБА
У промзоні на Сихові збудують офісний центр. Хто за цим стоїть (уточнено)

У промисловій зоні на вул. Навроцького, що у Сихівському районі, зведуть новий офісний центр із підземним паркінгом. Про...

Мерія Львова викупить у забудовника школу, яку він мав звести в обмін на землю
Наталя ДУЛЯБА
Мерія Львова викупить у забудовника школу, яку він мав звести в обмін на землю

На вулиці Топольній біля ТРЦ «Спартак» зведуть новий житловий комплекс із 4-поверховою школою. Вона має стати частиною п...

всі статті
Львівський портал