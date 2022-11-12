У звільненому Херсоні відновили роботу міська та обласна влади

Після звільнення Херсона від російських окупаційних військ свою роботу вже відновили міська та обласна влади, поліція, СБУ. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич на своїй сторінці у Facebook.

«До міста прибули і почали виконання обов’язків військові адміністрації Херсонської області, міста Херсона та Херсонського району. Також приступили до виконання службових обов’язків Національна поліція та Служба безпеки України. ДСНС проводить відповідні заходи з розмінування. Займаємося поверненням міста до звичайної життєдіяльності», – відзначив він.

Водночас Ярослав Янушевич додав, що задля безпеки віднині, 12 листопада, у Херсоні вводять комендантську годину. Вона діятиме зі 17:00 до 08:00 год. Виїзд і в’їзд у місто буде обмежений доти, доки вибухотехніки не проведуть розмінування.

За даними очільника Нацполіції Ігоря Клименка, в Херсоні розпочали стабілізаційні заходи. Зараз у місті працюють близько двох сотень правоохоронців, найближчим часом їхню кількість збільшать до кількох тисяч. Навколо Херсона і всередині вже встановили блокпости.

«Основна загроза наразі полягає у масовому замінуванні. 10 груп вибухотехніків працюють над виявленням та знешкодженням вибухонебезпечних предметів. Один із поліцейських саперів сьогодні отримав поранення під час розмінування однієї з адміністративних будівель Херсона. Просимо місцевих мешканців дотримуватися визначених правил, обережно пересуватися містом та не чіпати підозрілі предмети. Якщо виявили такий, обов’язково повідомте про це правоохоронцям», – наголосив Ігор Клименко.

Херсонців, які виїхали, просять не повертатись до міста, допоки там не завершать стабілізаційні заходи.

Нагадаємо, напередодні Генштаб повідомляв, що російські війська, втікаючи з півдня України, залишили чимало мін-пасток, а також розставили вибухівку із прикріпленими до неї посланнями «Від чистого серця» та «З любов’ю з Росії».

Окупанти масово замінували територію правобережжя Херсонщини. При цьому вони розставили малопомітні розтяжки, які з’єднані між собою у своєрідну павутину. Вони є особливо небезпечні.

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