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У звільненому Херсоні відновили світло

Андрій Котенський

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Україна подала електрику у звільнений Херсон. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Першочергово світло подали на об’єкти критичної інфраструктури.

«Як і обіцяли – впорались трохи більше ніж за тиждень.Першочергово – подаємо потужності на критичну інфраструктуру міста і далі відразу ж побутовим споживачам. Дякую усім хто цілодобово працював над цим завданням: ДСНС, поліції, електрикам з усієї України», – повідомив Кирило Тимошенко.

Нагадаємо, 11 листопада ЗСУ зайшли до Херсона. Місто повернули під контроль України, однак Генштаб певний час не підтверджував його звільнення з міркувань безпеки.

12 листопада в Херсоні знову відновили роботу міська та обласна влади. В місті вже проводять стабілізаційні заходи, вводять комендантську годину і обмеження на в’їзд і виїзд. Правоохоронці кажуть, що найбільша загроза у Херсоні та на інших звільнених територіях – масове замінування.

Російські війська, втікаючи з Херсона, зруйнували всю енергетичну інфраструктуру. Місто повністю знеструмлене. На те, аби відновити електропостачання, потрібен місяць.

Тим часом у Херсоні вже відновили мовлення українського радіо й телебачення, знову запрацював мобільний зв’язок. «Укрзалізниця» анонсувала відновлення залізничного сполучення, також у місто повертаються «Укрпошта» та приватні компанії.

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