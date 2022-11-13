У Херсон повертається український мобільний зв’язок

У звільненому Херсоні почали відновлювати мобільний зв’язок українських операторів. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За словами голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича, мобільний зв’язок запрацював у центрі Херсона.

«У центрі міста на площі перед будівлею ОДА вже працює звязок від Київстар», – заявив Янушевич.

Як відомо, 11 листопада ЗСУ зайшли до Херсона. Місто повернули під контроль України, однак Генштаб певний час не підтверджував звільнення Херсона з міркувань безпеки.

На вечір п’яниці, 11 листопада, в Херсоні вдалося знову відновити роботу українського телебачення.

12 листопада у звільненому Херсоні відновили роботу міська та обласна влади.

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