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В Херсоні окупанти зруйнували всю енергосистему, – ДТЕК

Наталя Дуляба

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Російські війська під час окупації знищили всю енергетичну систему Херсона, місто повністю знеструмлене. На відновлення енергосистеми потрібно близько 30 днів. Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, пише Громадське.

«Зараз потрібно подивитися на ті регіони, де світла взагалі немає. Перш за все, це звільнений сьогодні Херсон, там рашисти зруйнували всю енергосистему. Там не те що графіків, там узагалі немає електроенергії», – сказав він.

За словами Дмитра Сахарука, на Херсонщині потрібно концентрувати всі зусилля задля швидкого відновлення електрики. У ДТЕК готові надати для цього бригади, техніку й матеріал.

Сахарук зазначив, що після деокупації Київської області відновлення енергосистеми зайняло 30 днів. Приблизно стільки ж часу, як очікується, триватимуть роботи і на визволеній частині Херсонщини. Але він наголосив, що потрібно зважати на характер руйнувань.

Як повідомляв Львівський портал, напередодні свого відступу 10 листопада російські окупаційні війська в Херсоні підірвали котельні, вишки зв’язку і телецентр.

11 листопада ЗСУ увійшли в Херсон і взяли його під свій контроль, про що повідомила українська розвідка. У Генштабі офіційно не підтвердили деокупацію Херсона, посилаючись на міркування безпеки.

Втім президент Володимир Зеленський ввечері 11 листопада уточнив, що в місто вже зайшли спецпризначенці, інші підрозділи ЗСУ – на підступах. Невдовзі в Херсоні розпочнуть стабілізаційні заходи.

Самі ж херсонці радісно вийшли зустрічати українських військових із синьо-жовтими прапорами та обіймами. Вони аплодували і скандували «ЗСУ!».

Разом із тим українські військові готуються, що окупанти почнуть масовані обстріли Херсона.

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