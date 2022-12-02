РНБО ввела санкції проти очільника Лаври, Новинського та інших церковників із УПЦ МП

Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти священнослужителів УПЦ МП, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та екснардепа Вадима Новинського. Про це з посиланням на власні джерела пише Українська правда.

РНБО ввела санкції проти Новинського, намісника Лаври митрополита Павла (Лебедя) і ще близько десятка священнослужителів УПЦ МП, переважно із окупованих Росією територій.

2 грудня президент Володимир Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації.

Рішення про санкції РНБО ухвалила на засіданні 1 грудня після «розгляду діяльності релігійних організацій на території України в умовах військової агресії Росії і для забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу у суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів України».

Список підсанкційних прізвищ у Зеленського обіцяли оприлюднити згодом.

Як писав Львівський портал, рано-вранці 22 листопада СБУ прийшла з обшуками до московських попів у Києво-Печерську Лавру, потім – в осередки УПЦ МП на Рівненщині та Буковині, згодом – на Прикарпатті, Тернопільщині та Закарпатті. Слідчі дії тривають досі.

Під час обшуків у столиці і Рівненській області правоохоронці виявили пропагандистську літературу, мільйони готівки та «сумнівних» громадян РФ.

У московських попів на Франківщині й Тернопільщині знайшли купу пропагандистської літератури, яка заперечує існування України як суверенної держави, її мови та самого права на державність. Також спецслужби натрапили на шеврон «великого войска Донского» – незаконного збройного формування, яке у 2014 році допомогло рашистам окупувати частину Донецької та Луганської областей.

На Закарпатті УПЦ МП прославляла «русскую землю» і закликала до «пробудження матушки-Руси».

Всі ці знахідки стали підставою для відкриття двох кримінальних проваджень за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) ККУ.

По-особливому відзначилась московська церква на Буковині. Крім російського громадянства у керівництва та купи методичок із Кремля, секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП Архімандрита Никиту застали в ліжку з 17-річним хлопцем.

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