Монастир Києво-Печерської Лаври таки перейде ПЦУ?

Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру (чоловічий монастир) офіційно зареєстрували за Православною церквою України. Це є перший крок до того, аби Помісна українська церква змогла функціонувати в одному з храмів Лаври. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ПЦУ.

Так, 1 грудня було зареєстровано статут Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (чоловічого монастиря) Православної Церкви України. Відомості про цю юридичну особу в складі ПЦУ внесені 2 грудня до Єдиного державного реєстру (45081205).

Очолювати монастир як юридичну особу буде глава ПЦУ Митрополит Епіфаній.

Зауважимо, йдеться не про весь монастирський комплекс Києво-Печерської Лаври, більшість якого досі орендує УПЦ Московського патріархату, а про його частину – Свято-Успенський монастир.

Ще наприкінці травня Синод ПЦУ утворив нову релігійну організацію, Свято-Успенську Києво-Печерську лавру (чоловічий монастир), і збирався звернутися до уряду з проханням надати для неї один із храмів Лаври у її верхній частині для богослужінь, ще деякі приміщення – для монастирської діяльності.

Таке рішення Синод Православної церкви України прийняв «з метою метою відновлення історичної справедливості, подолання наслідків неканонічного підпорядкування української святині владі Московському патріархату».

Майновий комплекс Києво-Печерської Лаври

Тепер ПЦУ має дочекатися відповіді Кабміну на своє звернення.

Про те, що передача в майбутньому монастиря для новоствореної Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври ще не означає, що Православна церква України отримає повне опікунство над самою Києво-Печерською Лаврою, говорить і заступник голови управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ Євстратій Зоря. Втім він наголошує, що ця подія – лише перший крок на шляху.

«Реєстрація статуту тепер сама собою не породжує змін у статусі майнового комплексу Лаври – цей комплекс був і є державною власністю. Частиною комплексу (Верхня Лавра) користується заповідник та інші державні структури, частина передана в користування монастирю Московського патріархату та Київській митрополії МП в Україні, а також її навчальному закладу. Комплексне рішення щодо подальшої долі користування комплексом Києво-Печерської Лаври, очевидно, будуть приймати після того, як на виконання вчорашнього рішення РНБО буде проведено дослідження того, яке майно і на яких підставах передане в користування структурам Московського патріархату», – пояснив Євстратій Зоря.

«Нинішня юридична адреса монастиря Києво-Печерської Лаври ПЦУ є (вірю, що тимчасово) тією самою, що і Феодосіївського монастиря ПЦУ навпроти Лаври. Тож поки що йдеться лише про перший, але суттєвий крок – реєстрацію юридичної особи монастиря, який є складовою частиною ПЦУ», – додав він.

Нагадаємо, 1 грудня РНБО ввела санкції, які унеможливлюють діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації, тобто УПЦ Московського патріархату. Протягом двох місяців уряд має розробити відповідний законопроєкт і подати його на розгляд Верховної Ради України.

Також упродовж двох місяців уряд має перевірити наявність правових підстав та дотримання умов користування УПЦ МП майном, яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Санкції РНБО президент України ввів 2 грудня. За даними ЗМІ, під них також потрапили намісник Києво-Печерської Лаври Павло (Лебедь), екснардеп Вадим Новинський та близько десятка священнослужителів УПЦ МП, переважно із окупованих Росією територій.

Як повідомляв Львівський портал, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну суспільна думка про УПЦ МП погіршилась. Станом на початок квітня за заборону церкви Московського патріархату в Україні виступав 51% громадян.

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Фото: ПЦУ