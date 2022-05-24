ПЦУ проситиме уряд надати їй один із храмів Києво-Печерської лаври

Синод Православної церкви України утворив нову релігійну організацію і звернеться до Кабміну з проханням надати для неї один із храмів Києво-Печерської лаври, яку орендує УПЦ Московського патріархату. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ПЦУ.

Так, Синод Православної церкви України 23 травня утворив у складі ПЦУ нову релігійну організацію – Свято-Успенську Києво-Печерську лавру (чоловічий монастир). Також священнослужителі затвердили її статут і визначили, що новостворена організація підпорядковується Митрополиту Епіфанію.

Такі рішення у Православній церкві України прийняли, «враховуючи особливе значення Свято-Успенської Києво-Печерської лаври як святині всеукраїнського та світового значення, з метою подолання наслідків неканонічного підпорядкування цього монастиря владі Московського патріархату, а також на пропозицію Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія».

«Синод також просив Предстоятеля звернутися до Кабінету Міністрів України з клопотанням про передачу одного з храмів Верхньої Лаври та окремих її приміщень у користування для звершення богослужінь і ведення монастирської діяльності Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ (ПЦУ)», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, весь монастирський комплекс на території Києво-Печерської лаври передали в оренду Українській православній церкві Московського патріархату. Зараз у Верхній Лаврі діє Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.

УПЦ МП поки що офіційно не прокоментувала намір Православної церкви України отримати один із храмів Верхньої Лаври для новоствореного монастиря.

Нагадаємо, навесні 2020 року українці створили петицію до президента України з вимогою розірвати договір оренди з УПЦ Московського патріархату на використання Києво-Печерської лаври. Вичерпної відповіді у Зеленського на неї не надали, заявивши, що цим питанням займається Кабмін.

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