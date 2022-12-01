Зеленський розповів, де найгірша ситуація зі світлом

Станом на вечір 30 листопада світла не мали близько 6 мільйонів абонентів по всій Україні. Найгірша ситуація – у шістьох регіонах, в тому числі й на Львівщині. Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Через брак потужності в енергосистемі в областях досі діють аварійні знеструмлення. Найскладніша ситуація з електропостачанням виникла у столиці, а також у Київській, Вінницькій, Львівській, Одеській, Хмельницькій і Черкаській областях.

Володимир Зеленський запевнив: енергетики та комунальні служби роблять все, щоб стабілізувати систему і дати людям світла на довший час. Втім він наголосив, що навіть у такі важкі часи українцям мають подати бодай приблизний графік знеструмлень.

«Я ще раз хочу підкреслити: дуже важливо, щоб люди розуміли, коли й на який проміжок часу у них відключать електрику. Це відповідальність як самих енергокомпаній, так і місцевої влади. Люди мають право знати. І настільки, наскільки це можливо зараз, має бути забезпечена передбачуваність життя. Люди бачать, що в сусідніх будинках чи на найближчих вулицях чомусь інші правила щодо світла. А має бути справедливість і зрозумілість», – підкреслив президент.

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Нагадаємо, станом на ранок 30 листопада енергосистемі України бракувало 27% потужності, хоча ще 27 листопада цей показник складав взагалі 20%.

Через збільшення дефіциту потужності усіх областях знову ввели аварійні знеструмлення. «Укренерго» розіслало кожному обленерго ліміти споживання, які не можна перевищувати. На Львівщині навіть подовжили тривалість аварійних вимкнень. Тепер світло вимикають двічі по 8 годин на добу.

Також через важку ситуацію в енергосистемі з переліку критичної інфраструктури Львівщини, яка не потрапляє під знеструмлення, вже вилучили низку об’єктів: поліклініки, котельні, станції зв’язку, установи юстиції та правоохоронні органи та інші.

Додамо, що ще до останнього удару Кремль уже вивів із ладу майже половину енергосистеми України. В «Укренерго» констатували, що після шести масованих атак РФ в Україні практично не залишилось неушкоджених ТЕС і ГЕС.

Енергетики кажуть, що через значні пошкодження в енергетичній системі світло українцям вимикатимуть щонайменше до кінця березня.

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