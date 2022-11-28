25% споживачів «Львівобленерго» «ніколи» не вимикають світло

Об’єкти критичної інфраструктури не підлягають аварійним знеструмленням. До електромереж об’єктів критичної інфраструктури на Львівщині підєднано 25% споживачів «Львівобленерго». Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За словами Максима Козицького, вимкнення запроваджують всюди. Виняток – об’єкти критичної інфраструктури.

«До них належать медзаклади, ТЕЦи, насосні станції, військові об’єкти, об’єкти, які забезпечують подачу води, зв’язок, сервери, зберігання ліків, органи правопорядку. До об’єктів критичної інфраструктури на Львівщині належать 25% споживачів «Львівобленерго». Якщо будинок живиться від однієї лінії з такими об’єктами, живлення у ньому також не виключатимуть», – повідомив Максим Козицький.

Чому графіки планових відключень не відповідають дійсності?

«В Україні є одна енергосистема. Якщо ворог обстрілює енергооб‘єкти в одній області, від цього страждає вся країна. Так і вчора: через обстріли в інших регіонах, на Львівщині вимушено запровадили екстрені відключення. Це означає, що графіки відключень не діють. Про такі ситуації неможливо попередити заздалегідь», – пояснив він.

Станом на ранок понеділка, 28 листопада, світло у Львівській області вимикають в аварійному режимі. Графіки погодинних вимкнень не діють.

Тим часом в «Укренерго» додають, що станом на 10:00 год. понеділка, 28 листопада, в Україні зріс дефіцит потужності, тому аварійні знеструмлення охоплять знову всі регіони. Зараз дефіцит становить 27%, хоча напередодні складав лише 20%.

«Причиною збільшення дефіциту потужності стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях. Водночас споживання продовжує зростати через погіршення погодних умов. Після усунення причин аварійних відключень блоки повернуться у роботу, що зменшить дефіцит в енергосистемі та зменшить обсяги обмежень споживачів. Контрольовані аварійні відключення дозволяють збалансувати енергосистему та запобігати аварійним ситуаціям у мережах», – пояснюють енергетики.

Нагадаємо, на Львівщині непроста ситуація в енергетиці виникла ще після російського удару 15 листопада. Через критичні пошкодження електропідстанцій лише третина області могла одночасно отримувати світло. Втім вже станом на 27 листопада подавати електрику одночасно вдалося половині мешканців.

Ще до останнього удару Кремль уже вивів із ладу майже половину енергосистеми України. В «Укренерго» констатували, що після шести масованих атак РФ в Україні практично не залишилось неушкоджених ТЕС і ГЕС.

Енергетики кажуть, що через значні пошкодження в енергетичній системі світло українцям вимикатимуть щонайменше до кінця березня.

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