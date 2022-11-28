Аварійні знеструмлення на Львівщині: світло буде лише 8 годин на добу

На Львівщині діють аварійні знеструмлення, які триватимуть двічі на добу по 8 годин. Вмикатимуть світло теж двічі по 4 години. Про це Львівському порталу повідомили у «Львівобленерго».

Оскільки в Україні не вдалося стабілізувати ситуацію з дефіцитом потужності, у регіонах і на Львівщині зокрема тривають аварійні відключення відповідно до обсягів, які визначені розпорядженнями «Укренерго». Планові графіки знеструмлень в області, оприлюднені раніше, більше не діють.

«Орієнтовно разова відсутність електроенергії складатиме вісім годин, далі протягом чотирьох годин світло буде. Після цього знову очікується відключення на вісім годин», – пояснюють в «Львівобленерго».

Разом із тим через важку ситуацію в енергосистемі з переліку критичної інфраструктури, яка не потрапляє під знеструмлення, вже вилучили низку об’єктів: поліклініки, котельні, станції зв’язку, установи юстиції та правоохоронні органи та інші.

Тим часом в «Укренерго» додають, що станом на 10:00 год. понеділка, 28 листопада, в Україні зріс дефіцит потужності, тому аварійні знеструмлення охоплять знову всі регіони. Зараз дефіцит становить 27%, хоча напередодні складав лише 20%.

«Причиною збільшення дефіциту потужності стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях. Водночас споживання продовжує зростати через погіршення погодних умов. Після усунення причин аварійних відключень блоки повернуться у роботу, що зменшить дефіцит в енергосистемі та зменшить обсяги обмежень споживачів. Контрольовані аварійні відключення дозволяють збалансувати енергосистему та запобігати аварійним ситуаціям у мережах», – кажуть енергетики.

Нагадаємо, на Львівщині непроста ситуація в енергетиці виникла ще після російського удару 15 листопада. Через критичні пошкодження електропідстанцій лише третина області могла одночасно отримувати світло. Втім вже станом на 27 листопада подавати електрику одночасно вдалося половині мешканців.

Ще до останнього удару Кремль уже вивів із ладу майже половину енергосистеми України. В «Укренерго» констатували, що після шести масованих атак РФ в Україні практично не залишилось неушкоджених ТЕС і ГЕС.

Енергетики кажуть, що через значні пошкодження в енергетичній системі світло українцям вимикатимуть щонайменше до кінця березня.

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