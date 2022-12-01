Через обстріл рашистів Херсон знову залишився без світла

У четвер вранці, 1 грудня, російські окупаційні війська знову обстріляли Херсон, через що місто залишилось без світла. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич на своїй сторінці у Facebook.

«Ранок почався з ворожих обстрілів. Через рашистів херсонці знову без світла. Енергетики відразу стали до роботи», – написав він.

Ярослав Янушевич подякував енергетикам, які попри обстріли продовжують працювати, щоб якнайшвидше повернути світло херсонцям.

Нагадаємо, відновили подачу світла у Херсоні 26 листопада. Це сталось через два тижні після деокупації, хоча енергетики спочатку говорили, що весь процес затягнеться до місяця, адже російські війська зруйнували всю енергетичну інфраструктуру.

Спочатку світло повернули 5% херсонців, після чого російські окупаційні війська навмисно обстріляли лінію електропередач, яка живить місто. Однак енергетики зуміли все полагодити всього лише через пів години.

Ввечері 27 листопада світло знову з’явилось у 17% херсонців, ввечері 29 листопада – уже у 41% мешканців, а ввечері 30 листопада – у 65% мешканців.

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