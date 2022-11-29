41% херсонців знову має світло, – ОВА

Станом на вечір вівторка, 29 листопада, світло подали вже 41% мешканців Херсона. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні електропостачання вже відновлено у центральній частині Херсона та мікрорайонах: ХБК, Шуменський, Таврійський та Острів. З електропостачанням тепер й міська лікарня імені Лучанського. Також енергетики подали напругу на залізницю», – написав він.

Загалом світло уже повернули 41% побутових споживачів Херсона.

Нагадаємо, в суботу, 26 листопада, у Херсоні відновили подачу світла. Це сталось через два тижні після деокупації, хоча енергетики спочатку говорили, що весь процес затягнеться до місяця, адже російські війська зруйнували всю енергетичну інфраструктуру.

Спочатку світло повернули 5% херсонців, після чого російські окупаційні війська обстріляли лінію електропередач, яка живить місто. Однак енергетики зуміли все полагодити всього лише через пів години.

Станом на вечір 27 листопада світло знову з’явилось у 17% херсонців.

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