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Росіяни вдарили по лінії електропередач, яка живить Херсон

Наталя Дуляба

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На наступний день після того, як у Херсоні поступово почало з’являтись світло, російські окупаційні війська обстріляли лінію електропередач, яка живить місто. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у своєму Facebook.

Рашисти обстріляли лінію електропередач у неділю вранці, 27 листопада. Поцілили саме в ту, яка живить Херсон. Аварійні бригади негайно почали відновлювальні роботи і зуміли впоратись вже через пів години.

«Наші енергетики – титани. Електромережі, пошкоджені російськими обстрілами, полагоджено менш ніж за пів години. Повернули світло в оселі херсонців, яких вчора підключили до мережі», – написав Ярослав Янушевич.

Керівник області відзначив, що росіяни навмисно хочуть знищити енергетичну інфраструктуру Херсона, однак їхні підлі атаки мешканців не злякають.

Дотепер світло повернули орієнтовно 5% херсонців, енергетики продовжують працювати.

Нагадаємо, в суботу, 26 листопада, у Херсоні відновили подачу світла. Це сталось через два тижні після деокупації, хоча енергетики спочатку говорили, що весь процес затягнеться до місяця, адже російські війська зруйнували всю енергетичну інфраструктуру.

Незабаром після втечі з правобережжя Херсонщини рашисти почали обстрілювати ці території. 24 листопада окупанти з артилерії та РСЗО накрили вогнем житловий район Херсона. Загинули семеро людей, ще більше 20 осіб отримали поранення.

Перед цим внаслідок ворожих обстрілів загинули троє херсонців, ще кількох поранено. Також російські війська своєю артилерією вбили в Херсоні 73-річного чоловіка.

Рашисти обстрілюють на Херсонщині навіть пункти видачі гуманітарної допомоги.

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