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17% херсонців уже мають світло, – ОВА

Наталя Дуляба

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Станом на вечір неділі, 27 листопада, подачу електроенергії в Херсоні відновили 17% мешканців. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич на своїй сторінці у Facebook.

Світло у Херсоні вдалося частково відновити у Таврійському, Північному, Шуменському мікрорайонах, мікрорайоні Житлоселище, а також у районі залізничного вокзалу. Загалом електропостачання знову подали 17% мешканців.

«Якщо у ваших домівках ще немає світла, воно з’явиться найближчими днями. Наші енергетики продовжують над цим працювати», – написав Ярослав Янушевич.

Нагадаємо, в суботу, 26 листопада, у Херсоні відновили подачу світла. Це сталось через два тижні після деокупації, хоча енергетики спочатку говорили, що весь процес затягнеться до місяця, адже російські війська зруйнували всю енергетичну інфраструктуру.

Спочатку світло повернули 5% херсонців, після чого російські окупаційні війська обстріляли лінію електропередач, яка живить місто. Однак енергетики зуміли все полагодити всього лише через пів години.

Додамо, що незабаром після втечі з правобережжя Херсонщини рашисти почали обстрілювати ці території. 24 листопада окупанти з артилерії та РСЗО накрили вогнем житловий район Херсона. Загинули семеро людей, ще більше 20 осіб отримали поранення. Перед цим внаслідок ворожих обстрілів загинули троє херсонців, ще кількох поранено.

Рашисти обстрілюють на Херсонщині навіть пункти видачі гуманітарної допомоги.

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