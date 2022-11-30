Світло повернули вже 65% херсонців, – ОВА

Станом на вечір середи, 30 листопада, світло подали вже 65% мешканцям Херсона. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич на своїй сторінці у Facebook.

У Херсоні продовжують відновлювати електропостачання. Наразі зі світлом уже більше 87 тисяч абонентів, що становить близько 65% населення.

«Електроенергію вже подали у мікрорайон Таврійський та південну частину Херсона – 65%; Шуменський мікрорайон – 95%; Житлоселище – 70%; мікрорайон Острів – 60%; ХБК – 50%», – написав Ярослав Янушевич.

Нагадаємо, в суботу, 26 листопада, у Херсоні відновили подачу світла. Це сталось через два тижні після деокупації, хоча енергетики спочатку говорили, що весь процес затягнеться до місяця, адже російські війська зруйнували всю енергетичну інфраструктуру.

Спочатку світло повернули 5% херсонців, після чого російські окупаційні війська обстріляли лінію електропередач, яка живить місто. Однак енергетики зуміли все полагодити всього лише через пів години.

Ввечері 27 листопада світло знову з’явилось у 17% херсонців, ввечері 29 листопада – уже у 41% мешканців.

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