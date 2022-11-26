У Польщі не виявили решток другої ракети

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що у польському Пшеводуві не виявили решток другої ракети, про яку раніше повідомлялося. Про це повідомило Польське радіо, пише Європейська правда.

За словами Дуди, наразі в ході розслідування встановлено, що після масованого обстрілу України на території Польщі розірвалася ракета української протиракетної оборони.

«Слідство триває, на місці усі слідчі дії уже завершились, зараз тривають лабораторні дослідження. Ніякі нові висновки не змінюють того, що я говорив раніше. Всі чекаємо висновків експертів і жодним чином у процес не втручаємося», – зазначив польський президент.

Дуда додав, що вибухнули дві ракети – одна в Польщі, друга – на території України.

«Знаю, що була спершу інформація про дві ракети. Після слідчих дій решток другої ракети на території Польщі не виявлено. Друга ракета стовідсотково була, тільки не впала на територію Польщі, а на територію України», – сказав він.

Дуда вкотре наголосив, що «це був трагічний випадок, який стався з вини Росії».

Що цьому передувало

Під час найбільш масованої атаки Росії по українській енергетичній інфраструктурі 15 листопада дві ракети влучили по території Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей. Досі достеменно було невідомо, чиї це ракети.

Спочатку президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не має достовірних даних про те, хто саме запустив ракету, однак підтвердив, що вона російського виробництва.

Згодом анонімні американські посадовці заявили, що, за попередніми оцінками США, ця ракета може належати ППО України. Президент США Джо Байден потім теж заявив, що вибух у Польщі спричинила українська ракета протиповітряної оборони.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відзначив, що розслідування удару триває, однак немає жодних ознак, що це були навмисні дії. Президент Польщі Анджей Дуда каже, що цей трагічний інцидент не є нападом на країну.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що дані про нібито ракету української ППО на території Польщі є «конспірологічною теорією», яку просуває Росія.

Президент Володимир Зеленський теж висловив переконання, що ракета, яка впала у Польщі, була не українською. Після відповідних прохань, представникам України надали доступ до місця падіння ракет в Польщі.

Ввечері 16 листопада США заявили, що чия б ракета не впала на територію Польщі, повну відповідальність за це несе Росія. Таку думку напередодні висловила прем’єрка Італії Джорджія Мелоні.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook