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Берлін відповів Варшаві: Німецькі Patriot повинні захищати на території НАТО

Анастасія Диняк

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Берлін дав зрозуміти, що запропоновані Польщі ЗРК Patriot призначені лише для використання на території НАТО. Про це заявила в Берліні міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, пише Європейська правда.

«Ці Patriot є частиною інтегрованої протиповітряної оборони НАТО, а це означає, що вони призначені для розгортання на території НАТО. Будь-яке використання за межами території НАТО вимагатиме попереднього обговорення з НАТО та союзниками», – заявила Ламбрехт.

Напередоні віцепрем’єр-міністр, глава міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що вітає пропозицію німецької колеги щодо розміщення додаткових пускових установок Patriot на території Польщі. Він пропонує їх розмістити поблизу кордону з Україною.

Нагадаємо, під час масованої атаки Росії по українській енергетичній інфраструктурі 15 листопада дві ракети влучили по території Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей. Досі достеменно було невідомо, чиї це ракети.

Спочатку президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не має достовірних даних про те, хто саме запустив ракету, однак підтвердив, що вона російського виробництва.

Згодом анонімні американські посадовці заявили, що, за попередніми оцінками США, ця ракета може належати ППО України. Президент США Джо Байден потім теж заявив, що вибух у Польщі спричинила українська ракета протиповітряної оборони.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відзначив, що розслідування удару триває, однак немає жодних ознак, що це були навмисні дії. Президент Польщі Анджей Дуда каже, що цей трагічний інцидент не є нападом на країну.

Президент Володимир Зеленський теж висловив переконання, що ракета, яка впала у Польщі, була не українською. Після відповідних прохань, представникам України надали доступ до місця падіння ракет в Польщі.

Ввечері 16 листопада США заявили, що чия б ракета не впала на територію Польщі, повну відповідальність за це несе Росія. Таку думку напередодні висловила прем’єрка Італії Джорджія Мелоні.

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