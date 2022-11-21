Польща хоче розмістити системи ППО Patriot на кордоні з Україною

Віцепрем’єр-міністр, глава міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що вітає пропозицію німецької колеги щодо розміщення додаткових пускових установок Patriot на території Польщі. Він пропонує їх розмістити поблизу кордону з Україною. Про це пише Європейська правда із посиланням на RMF24.

«Я із задоволенням привітав пропозицію міністра оборони Німеччини щодо розміщення в нашій країні додаткових пускових установок Patriot. Під час сьогоднішньої телефонної розмови з німецькою стороною я запропоную розмістити систему поблизу кордону з Україною», – заявив Блащак.

«Ми запропонували Польщі підтримку в забезпеченні безпеки повітряного простору – з нашими винищувачами Eurofighter і системами ППО Patriot», – сказала раніше міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт.

Система Patriot – американський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, який використовується, зокрема, США та Німеччиною, а з жовтня цього року також і Польщею. До кінця 2022 року на озброєнні польських військових мають бути дві батареї Patriot (16 пускових установок). Крім того, на території Польщі у місті Жешув дислокуються дві батареї Patriot збройних сил США.

Нагадаємо, Під час найбільш масованої атаки Росії по українській енергетичній інфраструктурі 15 листопада дві ракети влучили по території Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей. Досі достеменно було невідомо, чиї це ракети.

Спочатку президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не має достовірних даних про те, хто саме запустив ракету, однак підтвердив, що вона російського виробництва.

Згодом анонімні американські посадовці заявили, що, за попередніми оцінками США, ця ракета може належати ППО України. Президент США Джо Байден потім теж заявив, що вибух у Польщі спричинила українська ракета протиповітряної оборони.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відзначив, що розслідування удару триває, однак немає жодних ознак, що це були навмисні дії. Президент Польщі Анджей Дуда каже, що цей трагічний інцидент не є нападом на країну.

Президент Володимир Зеленський теж висловив переконання, що ракета, яка впала у Польщі, була не українською. Після відповідних прохань, представникам України надали доступ до місця падіння ракет в Польщі.

Ввечері 16 листопада США заявили, що чия б ракета не впала на територію Польщі, повну відповідальність за це несе Росія. Таку думку напередодні висловила прем’єрка Італії Джорджія Мелоні.

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