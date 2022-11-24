75% Львівщини аварійно знеструмлено

24 листопада 75% споживачів Львівської області аварійно знеструмили. Про це йдеться у Facebook Львівобленерго.

«За розпорядженням Укренерго 75% споживачів Львівської області наразі аварійно знеструмлені», – йдеться у повідомленні.

Жителів Львівщини просять з розумінням віднестися до ситуації, яка склалась в енергосистемі України внаслідок ворожих обстрілів.

Нагадаємо, 23 листопада російські окупанти здійснили чергову масовану атаку по Україні. Вони випустили по Україні сім десятків ракет, 51 із них збила ППО. Були влучання в об’єкти енергетики, тому у всіх областях ввели екстрені знеструмлення. Без світла залишились всі українські АЕС, а також більшість тепло- та гідроелектростанцій.

Відомо, що внаслідок цього масованого ракетного обстрілу РФ загинули шестеро людей, ще 36 дістали поранення.

Через чергову масовану атаку Росії президент України Володимир Зеленський став вимагати скликання екстреного засідання Радбезу ООН.

Додамо, що російські окупаційній війська регулярно завдають масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України із жовтня. Дотепер було сім таких атак: 10 жовтня, 11 жовтня, 17 жовтня, 31 жовтня, 11 листопада, 15 листопада та 23 листопада.

До останнього удару Кремль уже вивів із ладу майже половину енергосистеми України. В «Укренерго» констатували, що після шести масованих атак РФ в Україні практично не залишилось неушкоджених ТЕС і ГЕС.

Енергетики кажуть, що через значні пошкодження в енергетичній системі світло українцям вимикатимуть щонайменше до кінця березня.

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