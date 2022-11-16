Майже по всьому Львову відновили електропостачання, – Садовий

Мер Львова Андрій Садовий прозвітував про ситуацію у місті після російських ракетних ударів. У місті майже повністю відновили електропостачання. Про це він повідомив у Telegram.

Так, за даними Садового, станом на 8:00 ранку 16 листопада світло повернули майже всьому місту. Є поодинокі будинки, які наразі залишаються без світла. Роботи тривають.

Також у Львові відновили опалення та повернули постачання холодної та гарячої води.

На маршрути виїхало 57 трамваїв та 59 тролейбусів. Ще додатково випустили 15 автобусів, щоб забезпечити нормальну роботу громадського транспорту. Наразі по місту працює 30% світлофорів.

Раніше повідомлялось, що терористична Росія завдала авіаудару по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині, внаслідок чого Львів залишився без світла та має значні проблеми зі зв’язком та подачею тепла. Загалом знеструмлено чотири із семи районів Львівщини.

Як відомо, 15 листопада на Львівщині спрацювала система захисту ППО. Ракетних ударів зазнали більшість областей України.

За даними голови Львівської військової держадміністрації Максима Козицького, прильоти були по трьох об’єктах критичної інфраструктури.

Через знеструмлення Львова повітряну тривогу сповіщатимуть авто із гучномовцями. Загалом без світла залишилось 10 мільйонів українців.

Окрім того стало відомо, що російські ракети влучили по території Польщі, внаслідок чого загинуло двоє людей.

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