Зникнення прапора РФ з адмінбудівлі Херсона може бути провокацією, – ЗСУ

Те, що з будівлі обласної державної адміністрації в Херсоні раптом зник російський триколор, може бути цілеспрямованою провокацією, задуманою проти ЗСУ. Про це 3 листопада в ефірі національного телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

«Це може бути прояв провокації для того, щоб створити враження, що населені пункти залишені, що вхід до них безпечний. З огляду на те, що окупанти давно готувалися до вуличних боїв, на те, як вони розташовують свої підрозділи, ми усвідомлюємо заплановану тактику дій. Тому не варто поспішати радіти. Треба розуміти, що гібридна війна передбачає і ось такі інформаційні вкиди, атаки, які можуть бути розраховані на послаблення військ», – сказала вона.

Водночас Наталія Гуменюк зауважила: попри те, що ворог створює ефект тотальної евакуації, українська армія відстежує на тимчасово окупованих територіях військові маневри росіян.

За її словами, в Херсоні залишаються російські регулярні підрозділи, переодягнені в цивільний одяг. Військові заселяються у домівки людей, які поїхали.

Нагадаємо, вранці 3 листопада стало відомо, що з будівлі ОДА в Херсоні зник російський прапор. Про це повідомляв, зокрема, перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

Що відбувається на окупованій Херсонщині

Наприкінці жовтня Генштаб повідомив, що з Херсона виїхала значна частина населення, а окупанти готуються до вуличних боїв. Згодом керівник української розвідки заявив, що росіяни лише створюють ілюзію виходу з Херсона, а насправді завозять туди нові військові підрозділи та готуються до оборони. При цьому в місто перекидають нещодавно мобілізованих росіян, щоб використати їх як гарматне м’ясо.

Так звана «евакуація» відбувається не лише в Херсоні, а й в області. Людей примусово вивозять, а натомість пропонують так звані «житлові сертифікати» на придбання житла в РФ. У звільнені будинки заселяються російські військові, вони переодягаються у цивільний одяг.

Колаборанти та представники окупаційної адміністрації переселяються до пансіонатів, які розташовані на Арабатській Стрілці.

Також у Херсоні рашисти почали вивозити все медичне обладнання, ліки з аптек, комунальний транспорт. На лікарів чинять тиск, аби ті виїжджали на територію РФ. Нещодавно ворог вивів усю свою військову техніку з аеродрому у Чорнобаївці, що біля Херсона.

У Генштабі вважають, що російські окупаційні війська, які будуть змушені втікати під тиском ЗСУ з півдня України, можуть почати теракти проти цивільних і вдатись до тактики випаленої землі.

Очільник розвідки Кирило Буданов вважає, що звільнити Херсон українські війська, ймовірно, зможуть до кінця листопада.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.