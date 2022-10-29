Росіяни вивели всю свою техніку з аеродрому в Чорнобаївці, – СтратКом

На території аеродрому у Чорнобаївці, що біля Херсона, більше немає російської техніки. Окупанти її звідти вивезли. Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram.

На супутникових знімках, зроблених 27 жовтня, видно, що на аеродромі немає авіації та іншої військової техніки рашистів. На місцях, де вона раніше стояла, можна побачити порожні окопи.

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Про те, куди саме могли вивезти окупанти свою техніку, у СтратКомі не кажуть, втім підкреслюють, що це вперше ворог забрався з аеродрому у Чорнобаївці, навіть регулярні атаки ЗСУ по цій локації не змусили його піти.

«Із початку окупації Херсонщини навіть постійні знищення кацапської техніки силами ЗСУ у цьому аеропорту не були приводом для них покинути позицію», – зауважують наші військові.

Як відомо, аеродром у Чорнобаївці, що поблизу Херсона, ворог використовує як командний пункт та місце збору літаків і вертольотів. ЗСУ регулярно б’ють по цій локації, завдаючи рашистам втрат. Лише станом на середину травня було відомо про два десятки таких ударів, один з останніх українські військові здійснили наприкінці вересня.

Ще навесні російські військові масово відмовлялися від наступу в напрямку Чорнобаївки, а від самої згадки про це місце у них починалась паніка.

Крім того, окупанти називали Чорнобаївку «чистилищем» для військових та кладовищем техніки.

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Фото: СтратКом