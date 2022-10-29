Із Херсона ворог вивозить комунальний транспорт, – Генштаб

На 248 добу війни у районі Бахмута й Авдіївки не припиняються бої, з Херсона російські окупанти вивозять комунальний транспорт, ліки і медобладнання. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, опублікованому 29 жовтня.

Ворог намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні Сил оборони на окремих напрямках і не припиняє вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Агресор продовжує обстріли українських підрозділів вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом доби рашисти завдали 5 ракетних та 7 авіаційних ударів, здійснили понад 29 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони більш як 15 населених пунктів. Зокрема, Словʼянськ і Сіверськ Донецької області та Новоолександрівка на Херсонщині.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію РФ проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних дронів із території Білорусі.

На інших напрямках окупанти здійснювали обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів, в районах населених пунктів Рожковичі та Будки Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанськ, Ветеринарне, Вільхуватка, Гатище, Григорівка, Дворічна, Стариця, Огірцеве, Стрілеча та Чугунівка;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Берестове, Невське, Ольгівка, Новоєгорівка та Ямполівка;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Званівка, Сіверськ, Соледар, Зарічне, Нью-Йорк, Васюківка та Серебрянка;

на Авдіївському напрямку противник завдавав вогневого ураження в райони населених пунктів Авдіївка, Невельське, Веселе, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Первомайське та Опитне.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники активних наступальних дій не вели. Зафіксовано обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Вугледар, Велика Новосілка, Времівка, Гуляйполе, Залізничне, Павлівка, Ольгівське та Червоне.

На Південнобузькому напрямку від вогню реактивної та ствольної артилерії постраждали Нікополь та Вищетарасівка Дніпропетровської області.

«Транспортні засоби, що знаходились у комунальній власності Херсона, переміщено загарбниками до тимчасово окупованого Криму. Підтверджується інформація щодо вивезення медичних препаратів з більшості аптек міста. З 26 жовтня окупаційна влада відсторонила від роботи медичний персонал кількох міських лікарень, медобладнання з яких російські окупанти вивезли», – кажуть у Генштабі.

Під приводом проведення підготовки до оборони Нової Каховки російські військові проводять примусову евакуацію місцевих, що мешкають на вулицях біля узбережжя річки Дніпро.

Також відомо, що у незаконних збройних формуваннях тимчасово окупованої території Луганської області виникли значні проблеми з грошовим забезпечення. Бойовики не отримують призначених виплат.

Українська авіація протягом доби завдала по ворогу 17 ударів. 11 із них – по районах зосередження озброєння та військової техніки, 3 – по взводних опорних пунктах, а також 3 – по позиціях комплексів протиповітряної оборони противника. На різних напрямках українська протиповітряна оборона збила авіаційну керовану ракету Х-59 та два безпілотники «Орлан -10».

Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, зенітну ракетну установку та 6 інших важливих військових об’єктів окупантів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.