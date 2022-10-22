З Херсона виїхала значна частина населення, окупанти готуються до вуличних боїв

На 241 добу війни не вщухають активні бої на Донеччині та на півдні України. ЗСУ відбили 10 ворожих атак. Окупанти готують Херсон до вуличних боїв. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу, опублікованому 22 жовтня.

Ворог намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій ЗСУ на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За минулу добу українські військові відбили атаки окупантів в районах десяти населених пунктів: Тернова Харківської області, Білогорівка та Золотарівка Луганської області та Лиман, Іванград, Соледар, Новокалинове, Озарянівка, Одрадівка і Первомайське на Донеччині.

Рашисти обстрілюють позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та ведуть повітряну розвідку. Продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом доби противник завдав 5 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснив понад 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали райони близько 20 населених пунктів. Це, зокрема, Харків, Куп’янськ; Бахмут, Одрадівка, Мар’їнка, Зеленопілля Донецької області; Запоріжжя, а також Нововоскресенське на Херсонщині.

Для своїх злочинів противник використав авіаційні та зенітні керовані ракети, а також ударні дрони Shahed-136.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Триває розгортання спільного регіонального угруповання військ РФ та Республіки Білорусь. Протягом доби авіація противника здійснювала навчально-тренувальні польоти в повітряному просторі Білорусі.

«За наявною інформацією, між російськими та білоруськими військовими відзначаються непоодинокі випадки конфліктів на тлі національної приналежності та зухвалого ставлення росіян до білорусів», – кажуть у Генштабі.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, районів населених пунктів Українське, Миколаївка, Красний Хутір та Гай Чернігівської області, а також Покровка на Сумщині;

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанськ, Гатище, Глибоке, Мілове, Огірцеве, Нескучне, Стариця, Тернова, Стрілеча та Чугунівка;

на Куп’янському напрямку – з мінометів та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Колодязне, Дворічна, Богданівка, Берестове та Кислівка;

на Лиманському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Кармазинівка, Зарічне, Шийківка та Терни;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Іванград, Роздолівка, Зеленопілля, Кліщіївка та Опитне;

на Авдіївському напрямку – з танків та артилерії, в районах Авдіївки, Веселого, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Водяного та Первомайського.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках агресор активних наступальних дій не вів. Здійснив обстріли в районах Вугледара, Пречистівки, Времівки, Великої Новосілки, Білогір’я, Зеленого Гаю та Малої Токмачки.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Серед них – Нововоскресенське, Мирне, Давидів Брід та Новогреднєве.

«Херсон залишила значна частина населення. Російські окупанти, що залишилися у місті, переодягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання. Ворог готує Херсон до вуличних боїв», – відзначають у Генштабі.

Станом на 21 жовтня російські окупанти вивільняють приміщення Каховської лікарні від пацієнтів та медичного персоналу.

В Енергодарі російські військові грабують залишені квартири та готелі, в яких проживали.

Поряд з пошуком зброї російське військове керівництво не полишає спроб залучення до війни в України іноземних найманців. За наявною інформацією, в одній із країн Близького Сходу продовжують вербувати бойовиків.

«Зростає рівень невдоволення діями військового керівництва з боку цивільного населення Російської Федерації. Зокрема, через мобілізацію, яка і досі триває у віддалених регіонах, незважаючи на офіційне оголошення її завершення», – додають у Генштабі.

Підтверджено вогневе ураження 20 жовтня ремонтної бази окупантів та ворожої техніки в районі Нової Каховки, що на Херсонщині.

Українська авіація протягом минулої доби завдала 16 ударів. Підтверджено ураження трьох опорних пунктів і десяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох позицій зенітних ракетних комплексів ворога. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили ворожий літак Су-25 та один безпілотник типу «Орлан-10».

Воїни ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили два пункти управління, 14 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, зенітний ракетний комплекс С-300 противника, ворожу артилерію на вогневих позиціях та ще п’ять важливих цілей.

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